Almanya Bochum'da apartman yangınında 3 kişi öldü, kundaklama şüphesi soruşturuluyor

Almanya'nın Bochum kentinde bir apartmanda çıkan 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Almanya'da Bochum polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bochum kentinde Hofstede semtindeki Post Caddesi'nde bulunan bir apartmanda sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangın bölgesine ulaştığında alevlerin apartmanın giriş kapısından üst katlara doğru ilerlediğini ve bazı bina sakinlerinin pencerelerde kurtarılmayı beklediğini fark etti. Yangın merdivenleri ve düşme yatağı ile bina sakinlerini kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen 5 kişiyi yaralı olarak kurtarmayı başaran itfaiye ekipleri binada 3 kişinin cesedini buldu. Yangında bir kedi de yaralı olarak kurtarıldı.

Yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede ahşap merdivenin alevlerden dolayı ağır hasar gördüğü bu nedenle bina sakinlerinin kaçamadığı belirlendi. Polisin akşam saatlerine doğru yaptığı açıklamada ise, bina girişindeki bebek arabalarının ateşe verildiği bu nedenle yangının ahşap merdivene ulaştığının belirlendiği kaydedildi. Aynı noktadaki metal posta kutularının da eridiğini bildiren polis, bu nedenle yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Polis ayrıca pazar günü bir kavga ihbarı için binaya gelindiği ve yangın ile söz konusu kavga arasında bir ilginin olup olmadığının da soruşturulduğunu bildirdi. Yerel medyaya konuşan komşuları hayatını kaybeden 2 kadın bir erkeğin, iki hafta önce yangın çıkan binaya taşındıklarını söyledi. Yangın nedeniyle kullanılamaz durumda olan binada yaşayanlardan bazıları belediyeye ait misafirhanelere yerleştirildi.