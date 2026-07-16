Almanya'dan memleketlerine giderken kazada ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Almanya'dan memleketlerine giderken kazada ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

16.07.2026 18:53
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Almanya'dan memleketleri Kayseri'ye dönen gurbetçi ailenin 3 ferdi, Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında öldü. Cenazeler Yahyalı'da toprağa verildi.

Almanya'dan memleketleri Kayseri'ye gelmek üzere yola çıkan ve Nevşehir'de yaptıkları kazanın ardından hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Kırşehir Karayolu Türkeli Beldesi Topaklı Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, Ahmet Erten'in kullandığı K OD 38 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Fadime Ana Erten (60), Orhan Erten (38) ile Boran Erten (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Erten ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Memleketlerinde defnedildiler

Öte yandan, feci kazada hayatını kaybeden gurbetçi aileden 3 kişi memleketleri Yahyalı'da ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Nevşehir, Kayseri, Yahyalı, Almanya, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'dan memleketlerine giderken kazada ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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