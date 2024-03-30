Almanya'dan yola çıkan yolcu gemisi Avusturya'da kaza yaptı - Son Dakika
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Almanya'dan yola çıkan yolcu gemisi Avusturya'da kaza yaptı

Almanya'dan yola çıkan bir yolcu gemisi, Avusturya'nın Aschach an der Donau kasabasında Tuna Nehri'nde beton duvara çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Gemide bulunan diğer yolcular ise yolculuğa devam etti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

30.03.2024 15:56  Güncelleme: 16:03
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Almanya'dan yola çıkan bir yolcu gemisinin Avusturya'da Tuna Nehri'nde beton duvara çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Avusturya'nın kuzeyindeki Aschach an der Donau kasabasında Tuna Nehri'nden geçen Bulgaristan merkezli bir şirkete ait yolcu gemisi beton duvara çarptı. Polisten yapılan açıklamada, Almanya'nın Bavyera eyaletinden Avusturya'nın Linz şehrine gelen gemide 160 civarında yolcu bulunduğu, 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, geminin kazanın ardından yoluna devam ettiği ifade edildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - VİYANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Almanya'dan yola çıkan yolcu gemisi Avusturya'da kaza yaptı - Son Dakika

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