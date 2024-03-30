Almanya'dan yola çıkan bir yolcu gemisinin Avusturya'da Tuna Nehri'nde beton duvara çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Avusturya'nın kuzeyindeki Aschach an der Donau kasabasında Tuna Nehri'nden geçen Bulgaristan merkezli bir şirkete ait yolcu gemisi beton duvara çarptı. Polisten yapılan açıklamada, Almanya'nın Bavyera eyaletinden Avusturya'nın Linz şehrine gelen gemide 160 civarında yolcu bulunduğu, 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, geminin kazanın ardından yoluna devam ettiği ifade edildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - VİYANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Almanya'dan yola çıkan yolcu gemisi Avusturya'da kaza yaptı - Son Dakika
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