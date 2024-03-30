Almanya'dan yola çıkan yolcu gemisi Avusturya'da kaza yaptı

Pendik'te Minibüs Şoförleri Arasında Bıçaklı Kavga

Pendik'te yaşanan olayda, hatlı minibüs şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında trafik nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı şahıs, kendisini engellemeye çalışan bir kadına da tekme attı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.