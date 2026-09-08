Almanya kritik altyapılar için İsrail'le İHA'ya müdahale ve sabotaj kalkanı kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya kritik altyapılar için İsrail'le İHA'ya müdahale ve sabotaj kalkanı kuruyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, artan siber saldırılar ve casusluk amaçlı İHA eylemlerine karşı kritik altyapıları korumak için İsrail ile iş birliği yaparak İHA'lara müdahale birlikleri ve yapay zeka destekli sabotaj önleme kalkanı oluşturmayı planlıyor.

Almanya hükümeti, kritik altyapıları artan siber saldırılar, sabotaj girişimleri ve yasa dışı insansız hava aracı (İHA) faaliyetlerine karşı korumak amacıyla İsrail ile iş birliği içinde İHA'lara müdahale birlikleri ve sabotaj önleme kalkanı oluşturmayı planlıyor.

Almanya hükümeti, son aylarda kritik altyapılara yönelik artan siber saldırılar ile yasa dışı insansız hava araçlarının (İHA) havalimanları bölgesinde artan eylemlerini önlemek amacıyla iki önemli projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkede artan sabotaj girişimleri ve casusluk amaçlı İHA eylemlerinin ardından kritik altyapıları korumak için İHA'lara müdahale birlikleri ile sabotaj önleme kalkanı oluşturmak istiyor.

Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulunun gündemine gelmesi beklenen Almanya İçişleri Bakanlığı'nın planına göre, sabotajları önleme kalkanı bir anlamda Siber Kubbe işlevi görecek. Kalkan özellikle siber saldırıları erken aşamada tespit etmek ve aktif olarak engellemek için tasarlanmış dijital sensör ağından oluşacak. Almanya'nın İsrail ile iş birliği içinde yapmayı planladığı sistem yapay zeka destekli olacak, devlet kurumları, kritik altyapı operatörleri ve güvenlik birimlerinin ağları ile işbirliği içinde çalışacak. Gerçek zamanlı analizler yapacak sistem, güvenlik açığı oluşması halinde uyarıda bulunacak, anormal hareketlilikleri bilgilendirecek, güvenlik personelini uyaracak. Ulusal Siber Koruma Kalkanı kapsamında tren istasyonları gibi hassas yerlerde yapay zeka tabanlı teknoloji ve biyometrik yüz tanıma sistemi devreye alınacak. Böylece potansiyel sabotajcılar, şüpheli hareketleri ile dikkat çeken şahıslar erken aşamada tespit edilebilecek.

İHA'lara karşı koyma birlikleri

Almanya, 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda kargo bölümünde patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunması sonrası yasa dışı uçuş gerçekleştiren İHA'lara karşı da sert önlemler alacak. Bakanlığın söz konusu planının ikinci ayağına göre, yasa dışı İHA'lara karşı Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Hannover ve Köln şehirlerinde birlikler konuşlandırılacak. Birlikler, havaalanları, tren istasyonları ve Berlin'in hükümet bölgesi başta olmak üzere hassas bölgelere odaklanacak. Bakanlığın konuşlandırmayı planladığı birlikler sadece insansız hava araçlarını engellemekle kalmayacak, aynı zamanda insansız hava aracı bombalarını da etkisiz hale getirebilecek ve patlayıcı cihazları imha edebilecek.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Almanya, İsrail, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya kritik altyapılar için İsrail'le İHA'ya müdahale ve sabotaj kalkanı kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ’cü haine yardım iddiası 10 şüpheli adliyede Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ'cü haine yardım iddiası! 10 şüpheli adliyede
Kiev’den ’barış’ sinyali Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor Kiev'den 'barış' sinyali! Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor
Otomotiv devi frene bastı Binlerce kişi işten çıkarılacak Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?
AHBAP’ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay’a gönderilecek AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
13:59
Atlas Çağlayan’ın katiline 18 yıl 10 ay hapis
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis
13:50
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
13:23
Diyarbakır’da köy korucusunun şüpheli ölümü Valilikten açıklama var
Diyarbakır'da köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:43
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 14:15:10. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya kritik altyapılar için İsrail'le İHA'ya müdahale ve sabotaj kalkanı kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement