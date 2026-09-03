Alsu gemisi kazasında gözaltındaki 6 mürettebat adliyeye sevk edildi
Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili gözaltına alınan Alsu gemisinde görevli 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Silivri Adliyesi'nde ifade işlemlerine başlandı.
Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinde görevli 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Silivri Adliyesi'nde ifade işlemlerine başlandı
Kaynak: İHA
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