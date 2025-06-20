Altın cinayetinde 151 günlük yaşam savaşı sona erdi - Son Dakika
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Altın cinayetinde 151 günlük yaşam savaşı sona erdi

20.06.2025 22:46
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Evinde ensesinden vurulan kadın, 151 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Altınları için başından vurulan kadın 151 günlük yaşam savaşını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde evinde ensesinde vurulmuş halde bulunan kadın 151 günlük yaşam savaşını kaybetti

Katil, vurduğu kadının altınlarını, altının daha pahalı olduğunu ileri sürdüğü Gaziantep'te satarken takip eden Adana polisi tarafından yakalanıp tutuklanmıştı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde evinde ensesinde vurulmuş halde bulunan kadın 151 günlük yaşam savaşını kaybetti. Katil, vurduğu kadının altınlarını Gaziantep'te satarken Adana polisin tarafından yakalanıp tutuklanmıştı.

Olay, 22 Aralık 2024'te ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde saat 15.00'te meydana gelmişti. İddiaya göre, evde tek yaşayan Müyesser Kızıloluk mutfakta ensesinden vurulmuş halde komşuları tarafından bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Kızıloluk'u önce ilçede devlet hastanesine kaldırdı, ardından da şehir hastanesine sevki yapıldı. Burada yapılan müdahaleler sonrasında özel hastane de tedavisine devam edilen 52 yaşındaki kadın 151 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Katil özel güvenlik görevlisi çıkmıştı

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Feke İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin kamera kaydı incelemelerinde cinayet saatlerinde M. K.E. geçişi tespit edildi. Özel güvenlik görevlisi olan şüphelinin bir süre önce işten ayrıldığını belirleyen polis, teknik ve fiziki takibe aldı. Ekiplerin çalışması sırasında şüphelinin altınları bozdurmaya Gaziantep'e gittiği belirlendi. Gaziantep'e 25 kilometre kala kullandığı otomobil bozulan şüpheli çekiciyle sanayiler sitesine gitti. Buradan Gazintepte Şahinbey ilçesine bağlı Alabey Mahallesi Hacı Veli Caddesi'ndeki kuyumcuların olduğu bölgeye giden şüpheli M.K.E., bir kuyumcu da Kızıloluk'tan yağmaladığı 25 ve 30 gramlık bilezikleri bozdurdu. Paranın bir kısmını nakit alan Ergen, bir kısmını da banka hesabına alacağı sırada polislerin şok baskını ile yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Altın Gaziantep'te pahalı diye oraya satmaya gitmişti

Cinsyeti itiraf eden ve tabancanın da yerini gösteren şüpheli cinayeti itiraf etmilşti. Şüpheli "Kadını tanıyordum, altınları olduğunu biliyordum. Evinin önünden geçiyordum, kapısı açık görünce içeri girdim. Amacım hırsızlıktı sadece ama mutfakta kadının sesi gelince arkasından ensesine tabancam ile ateş açtım. Sonra elindeki bilezikleri çalıp kaçtım. Altınlar ise Gaziantep'te daha pahalı olduğu için oraya bozdurmaya gittim. Maddi sıkıntılarımdan dolayı yaptım" dediği öğrenildi.

21 Ocak'ta emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'kasten öldürme', 'konut içerisinde silahlı yağma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Adana, Feke, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Altın cinayetinde 151 günlük yaşam savaşı sona erdi - Son Dakika

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