Altınova Belediye Başkanı Fazlaca\'ya Kent&Başkan Ödül Töreni\'nde büyük onur

Kent&Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre belirlenen belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de gerçekleştirilen ödül töreninde bir araya geldi. Büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde kategorilerinde başarılı bulunan belediye başkanları, halkın oylarıyla ödüllerine kavuştu.

YASEMİN FAZLACA: "HİZMETLERİMİZİN TAKDİR GÖRMESİ ONUR VERİCİ"

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, törende yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Ben ilk defa katılıyorum bu organizasyona, ilk dönemim çünkü. Daha önce katılan belediye başkanlarımız da ödüllerini almışlar. Ben de böyle güzel bir organizasyonla bizi onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum. Çünkü yaptığımız hizmetlerin karşılığını bulması çok önemli. Bunu düşünüp hayata geçirmiş olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Tarafsız olarak insanların vicdanen, objektif olarak değerlendirip halk nazarında bu şekilde oylanıp başarı elde etmiş olmak gerçekten onur verici bir şey."

HABERLER.COM'A ÖZEL RÖPORTAJ

Başkan Fazlaca, ödül töreni sonrasında Haberler.com'a özel bir röportaj da verdi. Röportajda göreve geldiği ilk günden bu yana yürüttüğü projelerden, halkla kurduğu güçlü bağdan ve gelecek hedeflerinden bahseden Fazlaca, Altınova'da hayata geçirdikleri çalışmaların halk tarafından takdir edilmesinden duyduğu memnuniyeti yineledi.