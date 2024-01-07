 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği 2023 yılında 498 olaya müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği 2023 yılında 498 olaya müdahale etti

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, 2023 yılında ilçede meydana gelen 146 yangın, 16 trafik kazası, 65 can kurtarma, 36 su tahliye çalışması ve 235 diğer itfaiye olayına müdahale etti. Ayrıca bin 903 eğitim ve tatbikat ile 208 denetim gerçekleştirdi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, itfaiye ekiplerinin önemli bir görevi icra ettiğini belirtti ve 2024 yılında da çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği 2023 yılında 498 olaya müdahale etti
07.01.2024 - 14:08,  Güncelleme: 14:10
Abone Ol

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, ilçede 2023 yılında meydana gelen 498 olaya müdahale etti.

Altınova'da ekipler 2023 yılı içinde 146 yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Bir yılda 16 trafik kazasında da vatandaşların yardımına yetişen ekipler, araçta sıkışan vatandaşları çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. 65 can kurtarma, 36 su tahliye çalışması yapan ekipler 498 olaya müdahale ederken bin 903 eğitim ve tatbikat ile 208 denetim gerçekleştirdi. Ekipler 235 adet diğer itfaiye olaylarında da vatandaşa yardımcı oldu. Amirlik 2023 yılı içerisinde toplam 3 bin 107 faaliyette yer aldı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, itfaiye ekiplerinin önemli bir görevi icra ettiğini anlattı. Oral, itfaiye personellerinin en iyi şartlarda çalışmaları adına ihtiyaç duyulan tüm araç ve ekipmanlarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. 2023 yılında meydana gelen itfaiye olaylarında etkilenen vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Oral, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin 2024 yılında da var gücüyle çalışacağını kaydetti. - YALOVA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, İtfaiye, Acil Durum, Yerel Haberler, Belediye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği 2023 yılında 498 olaya müdahale etti - Son Dakika


14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14
Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48
Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39
Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı

Son Dakika
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı
14:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14 Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49 Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21 ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 15:30:16. #1.12#
SON DAKİKA: Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği 2023 yılında 498 olaya müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement