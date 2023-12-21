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Altınova'da Servis Araçları Denetlendi

Yalova Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, servis araçlarını denetledi. Denetimlerde lastiklerin uygunlukları da kontrol edildi. Denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Altınova\'da Servis Araçları Denetlendi
21.12.2023 - 06:38,
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Yalova Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri servis araçlarını denetledi.

Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri ortaklaşa servis araçlarını denetledi. Denetimlerde lastiklerin uygunlukları da kontrol edildi. Sabahın ilk saatlerinde Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri ortaklaşa olarak ilçede faaliyet gösteren servis araçlarını sabahın ilk saatlerinde denetledi. Denetimlerde kanun ve yönetmeliklerde yer alan unsurlara uyulup uyulmadığı ve araçların lastikleri incelendi.

"Aralıksız devam edecek"

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Altınova Belediye Zabıta Amiri İlker Gülbahar, "Araçlarda; ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, her koltuğa emniyet kemeri, okul servislerinde rehber öğretmeni olması, belediye çalışma ruhsatının olması gerekir. İlçe genelindeki denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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