Altınova girişinde çıkan ot ve orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi girişinde çıkan ot ve orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Altınova girişindeki polis kontrol noktası arkasında ot yangını çıktığı ihbarı üzerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı Altınova Müfrezesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangının kısa sürede geniş bir alana yayılması üzerine Sarımsaklı Müfrezesi'nden 1, Ayvalık Merkez İtfaiye Grubu'ndan ise 3 araç takviye olarak olay yerine yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına BASKİ'ye ait su tankerleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Ayvalık Belediyesi'ne ait su tankerleri de destek verdi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın çevrede daha geniş alanlara sıçramadan kontrol altına alınırken, yangında çok sayıda zeytin ağacı ile çam ağacı yanarak ve yüksek ısıdan etkilenerek zarar gördü.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgede gerçekleştirilen söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Görevini başarıyla tamamlayan ekipler daha sonra istasyonlarına döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.