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Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü Personeline Yangın Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü Personeline Yangın Eğitimi Verildi

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yangın söndürme ve başlangıç yangınlarına müdahale eğitimi verdi. Eğitimlerin teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Altınova İlçe Emniyet Müdürü, eğitimlerin devam edeceğini ve itfaiye amirliğine teşekkür etti. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, ilçedeki diğer kurum ve kuruluşlara da yangın eğitimi vermeye devam ediyor.

Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü Personeline Yangın Eğitimi Verildi
28.12.2023 - 15:54,
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Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nce Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline, uygulamalı ve teori eğitimler verildi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nce; Altınova ilçe Emniyet Müdürlüğü personeline teorik ve uygulamalı olarak yangın söndürme, yangın söndürme cihazı (KKT) kullanma ve başlangıç yangınları ilk müdahale eğitimi verildi. Altınova İlçe Emniyet Müdürü H. Kürşat Seçer, eğitimlerin belli program çerçevesinde devam edeceğini söyledi. İlçe Emniyet Müdürü Seçer, teorik ve uygulamalı eğitim veren Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne teşekkür etti.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nce, ilçedeki kurum ve kuruluşlara teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verilmeye devam ediyor.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğince eğitimi çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, "Eğitimlerde; yangın önleyici, koruyucu tedbirlerin nasıl alındığı, itfaiye olayı ihbarının verilmesi, yangınlara ilk müdahale, yangın sınıflarına göre müdahale şekilleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında bilgiler veriyoruz. Eğitimlerdeki amacımız; Kurum, kuruluşların ve vatandaşlarımızın alacağı önlemlerle can ve mal kaybını en aza indirmek, hasarları azaltmak, ev, araç, yangınlarına ilk müdahale ve doğru ihbar ve müdahale ile can ve mal kaybını en aza indirmek, koruyucu ve önleyici tedbirler almak" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü Personeline Yangın Eğitimi Verildi - Son Dakika
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