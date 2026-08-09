Altınözü'nde Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan konteyner yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde konteynerde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Altınözü ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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