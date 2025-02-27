Alzheimer Hastası Kadından Haber Alınamıyor

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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesi'nde alzheimer hastası 75 yaşındaki Cemile Katkaç'tan gece saatlerinden bu yana haber alınamazken, jandarma ve AFAD ekipleri yaşlı kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre Cemile Katkaç isimli alzheimer hastası kadın dün akşam saatlerinde eşiyle birlikte keçi otlatmaya gitti. Ancak sürüdeki bir keçinin doğum yapması üzerine eşi, yavru keçiyi ahıra götürmek için Katkaç'tan ayrıldı. Eşi döndüğünde, Cemile Katkaç'ın keçileri otlattığı noktada olmadığını fark etti. Aile bireylerinin yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kadına ulaşabilmek için gece boyunca arama çalışmaları yürüttü. Ancak yapılan çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. Bölgedeki arama kurtarma ekipleri, sabah saatlerinden itibaren geniş çaplı bir operasyon başlatarak, Cemile Katkaç'ı bulabilmek için çalışmalarına devam ediyor. - MUĞLA