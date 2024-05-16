Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Bodrum Katındaki Kuyuda Ölü Bulundu - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Bodrum Katındaki Kuyuda Ölü Bulundu

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Maltepe'de alzheimer hastası yaşlı adam 4 katlı binanın bodrum katındaki su kuyusunda ölü bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

16.05.2024 01:46  Güncelleme: 02:00
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Alzheimer hastası yaşlı adam 4 katlı binanın bodrum katındaki kuyuda ölü bulundu

İSTANBUL - Maltepe'de alzheimer hastası yaşlı adam 4 katlı binanın bodrum katındaki su kuyusunda ölü bulundu.

Olay, Maltepe Cevizli Mahallesi Bağımsızlık Caddesi üzerinde yaşandı. Binanın bodrum katından gelen kötü koku üzerine bina sakinleri bodrum katındaki su kuyusuna indi. Kuyunun kapağının açılmasıyla su dolu kuyunun içinde yaklaşık 5 gündür alzheimer hastası Mustafa Kal'ın bedeniyle karşılaşan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Maltepe Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaşlı adamın cesedinin kuyudan çıkarılması için ekipler tahliye çalışması başlattı. Suyun tahliyesinin ardından kuyudan çıkarılan yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Bodrum Katındaki Kuyuda Ölü Bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Bodrum Katındaki Kuyuda Ölü Bulundu - Son Dakika

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