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Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Bulundu

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Bulundu
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Nazilli'de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma tarafından sağ olarak bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekipleriş tarafından sağ olarak bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Nazilli ilçesi Ketendere Mahallesi'nde R. T. (75), Alzheimer hastası olduğunu belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin kuzey bölgelerinde Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve JASAT timleri, Kuyucak ve Buharkent asayiş timleri, JAK timi, iz takip köpeği, komando timi ve drone desteğiyle toplam 38 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda şahıs, 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 19.25 sıralarında Buharkent Gelenbe bölgesindeki dağlık arazide sağ olarak bulundu.

Sağlık kontrolü amacıyla ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Nazilli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Bulundu - Son Dakika

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