Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Kayıp Bulundu

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İzmir'in Bornova ilçesinde kayıp olarak aranan alzheimer hastası yaşlı adam, kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, 4 Ocak gecesi Evka 4 Mahallesi'nde meydana geldi. 80 yaşındaki alzheimer hastası İrfan Köse, yanlarında kaldığı kızının evinden çıkarak kayıplara karıştı. Babalarının evinde olmadığını fark eden aile, Bornova 100. Yıl Polis Merkezi Amirliğine giderek durumu bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra aynı mahallede bir apartmanın girişinde yaşlı bir adamın oturduğu görüldü. Kimliğini ifade edemeyen bu kişinin, yapılan GBT sorgusunda kayıp olarak aranan İrfan Köse olduğu öğrenildi. Yaşlı adam, polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü ve durum aileye bildirildi.

Kaybolan babalarına kavuşma sevincini yaşayan aile, polis ekiplerine teşekkür etti. Kayıp İrfan Köse, aileye teslim edildi. - İZMİR