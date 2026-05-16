Amasra\'da Çatı Yangını Paniğe Yol Açtı

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir evin çatısından çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın esnasında evlerinde bulunan çifti vatandaşlar kurtardı.

Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın çatısında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Alevlerin yükseldiği çatının alt katında yaşayan bir çiftin yardımına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Çifti daireden çıkartan vatandaşlar, yangına müdahale etmeye çalıştı. Çift, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından apartmanın dışına çıkarılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BARTIN