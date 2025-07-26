Amasra\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasra'daki bir adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar bonzai uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirilirken, T.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Amasra Adliyesi'ne sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan T.Ç., Bartın Cezaevine gönderildi. - BARTIN