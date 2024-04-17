Fatih Cami, tarihi ve mimarisiyle turistlerin ilgi odağı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatih Cami, tarihi ve mimarisiyle turistlerin ilgi odağı

Fatih Cami, tarihi ve mimarisiyle turistlerin ilgi odağı

Bartın'ın Amasra ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1460 yılında kiliseden camiye dönüştürülen Fatih Cami, mimarisi, tarihi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Cami, çürüyen kapıları nedeniyle bakım ve onarım bekliyor.

17.04.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1460 yılında kiliseden camiye dönüştürülen Fatih Cami, mimarisi, tarihi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Fatih Cami, çürüyen kapıları nedeniyle bakım ve onarım bekliyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 9. yüzyılda Bizans kilisesi olarak inşa edilen ve 1460 yılında Fatih Sultan Mehmed Han'ın ilçeyi savaşsız ele geçirmesinin ardından ise camiye dönüştürülen Fatih Cami, yapılan restorasyonların ardından günümüze ulaşmayı başardı. Muhteşem doğası, tarihi, kültürü ve denizi nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Amasra'da farklı mimarisi ve ahşap iç yapısı ile tusitlerin odak noktası olmayı başaran Fatih Cami'nin son dönemlerde dökülen sıvaları, çürüyen kapı ve pencere altı Kaleiçi Mahallesi sakinlerinin içini yakıyor.

Fatih Sultan Mehmed Han'ın emanetine sahip çıkılmasını isteyen mahalle sakinlerinden Ali Uğurtan,"Bu camimizin 1800 yıllık yapım tarihi bulunuyor. Zamanında Amasra'nın baş kilisesi unvanı bulunuyormuş. Fatih Sultan Mehmed Han, 1460'da burayı alınca camiye çeviriyor. O zamandan süre gelen gelenekle Cuma hutbelerine kılıçla çıkılıyor. O dönemde savaşmadan fethedilen yerlerde, o yerin en büyük kilisesi camiye dönüştürülür ve bu camilerde kılıçla hutbeye çıkılırmış. Bu gelenekle kilise camiye çevrilmiş ve kılıçla hutbeye çıkılması devam ediyor. Dış cephesi, mimarisi orijinalliği duruyor. Burası Amasra'nın en özel camisi. Dışarıdan gelenlerin hepsi Fatih'in hatırasına bu camiye gelir. Özel bir bakıma ihtiyacı var. Haline üzülüyoruz. Boyası, sıvası dökülmüş, kapı ve pencere altları çürümüş. Amasra'mıza gelen Rus turistlerden de camiyi görmeye, gezmeye gelenler oluyor. Çoğu zaman caminin hali nedeniyle utanç duyuyorum. Bu caminin cemaatindeyim, her burada namaz kıldığımda içim acıyor. İnşallah en kısa sürede camimize hak ettiği bakım yapılır" diye konuştu.

Camiyi görmeye gelenler vatandaşlar ise caminin asırlar önceki ruhaniyeti yansıttığını ve çok beğendiklerini ifade ederek, caminin korunması için yetkililere çağrıda bulundu. - BARTIN

Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Mehmet Han, Amasra, Bartın, Mimar, Cami, Kültür, Yerel Haberler, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih Cami, tarihi ve mimarisiyle turistlerin ilgi odağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:24 Abdulkadir Selvi’nin AK Parti için yazdığı reçete MHP’yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam
14:17 Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 18:51:08. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Cami, tarihi ve mimarisiyle turistlerin ilgi odağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement