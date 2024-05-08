Amasra\'daki maden faciası davasının 7. duruşması başladı

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Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu, 23 kişinin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 7'nci duruşması geniş güvenlik önlemleriyle başladı. 28 sanık ve 158 tanık dinleyen mahkeme heyetinin facianın meydana geldiği ocakta keşif yapılıp yapılamayacağı hakkında karar vermesi bekleniyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim 2022'de 43 işçinin öldüğü, 9 işçinin de yaralandığı patlama sonrasında 7 kişinin tutuklu 23 kişinin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 7. duruşması başladı. Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonu ile adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bugünkü duruşmada, mahkemeye ulaşan ve patlamanın yaşandığı bölgenin keşif için açılabilme ihtimalinin incelenmesiyle ilgili bilirkişi ön raporları ile TTK'nın rapora verdiği cevap okundu. Tarafların rapor ve cevaplar hakkında beyanları dinlenilmesine devam eden mahkeme heyetinin patlamanın meydana geldiği ocakta keşif yapılıp, yapılamayacağı konusunda karar vermesi bekleniyor.

Duruşma öncesinde ise şehit olan madencilerin aileleri, avukatları, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve bazı partililer, dava öncesinde adliye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Madenci aileleri adalet yerini bulsun istiyor

Faciada hayatını kaybeden madencilerden Rasim Bulut'un babası Asım Bulut, yaşanan facianın ardından zor günler geçirdiklerini anlatarak, mahkeme heyetinden sorumluların bir an önce belirlenerek cezasının verilmesini istedi. Asım Bulut, "Çocuklarımız göz göre göre gitti. Burada 150 kişi dinlendi, konuştular. Suçlular belli. Ama adalet henüz yerini bulmadı. Bizim çocuklarımızı bile bile gönderdiler. Hakkımızı arayacağız. Kendim 2 sefer kalp krizi geçirdim. Eşim diyaliz makinesine bağlı. Eşim haftada bir sefer diyalize giriyordu, çocuğumun vefatından sonra, 3 sefer diyalize girmeye başladı. Şu anda da diyaliz makinesine bağlı. Yavrularımız yetim kaldı. Torunum da az önce buradaydı. Torunum köye, babasının mezarına geliyor da, 'dede benim babam burada' diyor. Bunlar cezasız kalmasın" dedi.

16 ay sonra gelen soruşturma iznine dikkat çekti

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, ise kurum yöneticileri hakkındaki soruşturma izninin 16 ay sonra geldiğini hatırlatarak, "Bazı müfettişler ve TTK yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanmadan dolayı soruşturma izni 16 ay sonra çıktı, biz bunu kabul etmiyoruz. Burada kasıt ihtimali vardır, biz bu şekilde yargılamanın yapılmasını istiyoruz. 16 ay sonra çıkan soruşturma iznini kabul etmiyoruz, bu işin takipçisiyiz ve bu takibi asla bırakmayacağız. Bu hepimizin davasıdır. Bu hepimizin acısı, Bu hepimiz o yüzden de bu davaya hep birlikte sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın ardından 8 yönetici tutuklanmıştı

Yaklaşık 15 ay önce meydana gelen facianın ardından başlayan soruşturmada, aralarında gözaltına alınan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklanırken,15 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, 25 Nisan'da görülen il duruşmada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

6 duruşmada 23 sanık 158 tanık dinlendi

Yargılama esnasında bugüne kadar 6 duruşma görülürken, davalarda 23 sanık ile 158 tanık da dinlendi. 116 müştekinin yer aldığı savcılık iddianamesinde 116 ise tutuklu bulunan dönemin Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için 'kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Ayrıca bu yöneticiler hakkında kasten yaralama' suçundan da, ağır yaralanan 4 madencinin her biri için 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 19 sanığın ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi. - BARTIN