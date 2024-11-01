Amasra Faciasında Telsiz Kayıtları Mahkemede - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Amasra Faciasında Telsiz Kayıtları Mahkemede

Maden faciasında, telsiz konuşmalarında devrelerin çalışmadığı ve işçilerin tahliye edilemediği belirlendi.

01.11.2024 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasra maden faciası öncesindeki telsiz konuşmaları mahkemeye sunuldu

Telsiz kayıtlarına göre devrelerin çalışmadığı, çalışmanın durdurulamadığı ve işçilerin tahliye edilemediği ortaya çıktı

BARTIN - Bartın'da 45 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının 9. duruşmasında, faciadan 6 ay önceki telsiz kayıtlarında devrelerin çalışmadığı, çalışmanın durdurulamadığı ve işçilerin tahliye edilemediği ortaya çıktı.

Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022'de TTK Amasra maden ocağında yaşanan grizu faciasında, 43 madencinin ölümüyle sonuçlanan olaydan 6 ay önce 18 Nisan günü benzer şekilde metan gazının yükseldiği, elektriklerin kesilemediği, devre kesicilerin çalışmadığı, çalışmanın durdurulamadığı ve işçilerin tahliye edilemediği ortaya çıktı. Metan gazının havadaki oranı yüzde 5'in üzerine çıktığında gerekli önlemlerin alınmadığı belirlendi. Bu durumda, acilen maden ocağındaki devre kesicilerin çalışması, elektriklerin kesilmesi, çalışmanın durdurulması ve işçilerin tahliye edilemediği kayıtlara yansıdı. Ancak aynı durumun 14 Ekim günü yaşanması ise faciayı beraberinde getirdi.

Metan gazının yüzde 1,5'i geçtiğinde ocaktaki elektriklerin kesilmesi, yüzde 2 seviyesine ulaştığında ise işçilerin tahliye edilmesinin kanunen zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Bartın, Amasra, Maden, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasra Faciasında Telsiz Kayıtları Mahkemede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu: Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu: Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
18:25 Zihinsel engelli çocuğa tecavüz eden bekçinin iğrenç teklifi ortaya çıktı Zihinsel engelli çocuğa tecavüz eden bekçinin iğrenç teklifi ortaya çıktı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 22:47:35. #1.12#
SON DAKİKA: Amasra Faciasında Telsiz Kayıtları Mahkemede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.