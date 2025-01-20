Amasra Maden Davası 24 Mart'a Ertelendi - Son Dakika
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Amasra Maden Davası 24 Mart'a Ertelendi

Amasra Maden Davası 24 Mart\'a Ertelendi

Bartın'daki maden faciası davasının 11. duruşması 12 saat sürdü, sanıkların tutukluluğu devam edecek.

20.01.2025 23:10
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Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın 11. duruşması yaklaşık 12 buçuk saat sürdü. Sanık ve savunma avukatlarının dinlendiği dava mart ayına ertelendi.

Bartın Adliyesi koridorunda oluşturulan özel salonda gerçekleşen duruşma, sabah saat 10.00'da başladı. Davada maden faciasında hayatını kaybeden 43 madencinin avukatları ile tutuklu ve tutuksuz toplam 23 sanığın avukatlarının savunmaları dinlendi. Akşam saat 22.30'a kadar süren duruşmada üç kez ara verildi. Çok sayıda polis tarafından geniş güvenlik tedbiri alındığı görülen davada sanıkların tutukluluk ve ev hapsinin devamına karar verilerek, duruşma 24 Mart Pazartesi gününe ertelendi. Mahkeme heyeti, 24 Mart tarihinde yapılacak duruşmada karar verilebileceğini ifade ederek, karar verilmesi halinde son sözlerin sorulacağını belirtti. Duruşma esnasında ve sonunda aileler, sanık avukatlarına tepki gösterdi. Salonda bağıran kişiler, mahkemece dışarı çıkartıldı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen önceki duruşmada savcılığın mahkemeye sunduğu mütalaa okunmuştu. 36 sayfalık mütalaada tutuklu sanıklar Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İşletme Başmühendisi Mehmet Tural ile İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu'nun kusurlu olduğu belirtilmiş, savcı 4 tutuklu sanık hakkında 43 kez 'muhtemel kast ile öldürme' ve yaralı kurtulan 9 işçiden 4'ünün yaşamları tehlikeye girecek şekilde yaralanmaları sebebiyle 4 kez 'muhtemel kast ile yaralama' suçlarından ayrı ayrı bin 123'er yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Diğer 19 tutuksuz sanık hakkında ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen davada, savcılığın mütalaasına karşı müşteki ve sanık avukatları ile sanıkların tamamı savunma için ek süre istemişti. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasra Maden Davası 24 Mart'a Ertelendi - Son Dakika

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