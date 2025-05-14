Amasra'ya Rus Turist Akını: 86 Bin Ziyaretçi! - Son Dakika
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Amasra'ya Rus Turist Akını: 86 Bin Ziyaretçi!

Amasra\'ya Rus Turist Akını: 86 Bin Ziyaretçi!

Bartın'ın Amasra ilçesi, Rusya'dan gelen turistlerle dolup taşıyor. Bu yıl 86 bin turist ve 442 mürettebat, bölgedeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Amasra Belediye Başkanı, savaşın sona ermesiyle gemi seferlerinin artacağını belirtti.

14.05.2025 19:44  Güncelleme: 19:48
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Türkiye'nin ve Karedeniz'in en gözde turizm yerleri arasında bulunan Bartın'ın Amasra ilçesine Rusya'dan gelen turist sayısı 86 bin kişiye ulaştı.

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip Astoria Grande isimli kurvaziyere bir kez daha ev sahipliği yaptı. Dev kruvaziyer 992 yolcusu 442 mürettebatı ile bugün Amasra Limanına yanaştı. Gerçekleştirilen 69. seferle birlikte Rusya'dan bölgeye 56 bin 52 yolcu, 29 bin 853 mürettebat olmak üzere toplam 85 bin 905 turiste ulaştı.

2025 yılında ise 10. seferini yapan gemiyle bu yıl içerisinde ise Rusya'dan Amasra'ya 8 bin 780 yolcu, 4 bin 372 mürettebat olmak üzere 13 bin 152 turist gitirilmiş oldu.

Gelen turistler, ilçedeki tarihi ve turistik yerlerin yanı sıra Bartın il merkezini ve UNESCO Dünya Miras Şehirleri Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini de gezdi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da, gemi ve sefer sayılarının artması için çalışmaları sürdürdükmerini belirterek, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir an önci bitmisini temenni idiyoruz. Savaşın bitmesi ile bölgemize gelicek gemi ve sefer sayılırı daha da artacaktır" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasra'ya Rus Turist Akını: 86 Bin Ziyaretçi! - Son Dakika

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