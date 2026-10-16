Amasya\'da 16 yaşındaki kız öğrenci babasının açtığı kilitli odada ölü bulundu

Amasya'da 16 yaşındaki kız öğrenci sabah saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hızırpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki evinde kızının kahvaltısını hazırlayıp okula gitmesi için uyandırmak isteyen baba odanın kilitli olduğunu gördü. Kapı anahtarla açılınca lise 10. sınıf öğrencisi T.M.K'nın hareketsiz bedeniyle karşılaşan baba durumu polise bildirdi. Eve polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Daha önce psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Bedensel engelli annesi büyük acı yaşadı. Evden çıkartılan cenaze tabuta konularak hastane morguna götürüldü.

Polis ekipleri şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlattı.