Amasya\'da 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'da polisin durdurduğu bir tırda yapılan aramada dorse kısmına kurulmuş kamp çadırlarının içinde 17 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tır, şehir girişinde durduruldu. Yapılan kontrollerde dorse kısmına kurulmuş kamp çadırlarının içinde yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen bulundu.

Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli Z.A. hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AMASYA