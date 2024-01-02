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Amasya'da 22 yıl sonra kaybolan gencin kemikleri bulundu - Son Dakika
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Amasya'da 22 yıl sonra kaybolan gencin kemikleri bulundu

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 22 yıl önce kaybolan Hacı Aksu'ya ait kemikler bulundu. Talihsiz genç, köyünde defnedildi.

Amasya\'da 22 yıl sonra kaybolan gencin kemikleri bulundu
02.01.2024 - 17:50,
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Amasya'nın Taşova ilçesinde kendisinden 22 yıldır haber alınamayan kayıp Hacı Aksu'ya ait kemikler bulundu. Talihsiz gençten geriye kalan kemikler köyünde defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, 2002 yılının Ocak ayında askerden hava değişimi nedeniyle annesinin köyüne gelip ortadan kaybolan Hacı Aksu'dan 22 yıldır haber alınamıyordu. Yaklaşık 8 ay önce Çaydibi köyünde ormanlık alanda insan kemikleri bulundu. Yapılan incelemede kemiklerin 21 yaşındayken kaybolup tüm aramalara rağmen bulunamayan Hacı Aksu'ya ait olduğu belirlendi.

Talihsiz gençten geri kalanlar 22 yıl sonra yakınlarına teslim edildi. Çakırsu Köyü mezarlığında ikindi namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Taşova, Amasya, Cinayet, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da 22 yıl sonra kaybolan gencin kemikleri bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da 22 yıl sonra kaybolan gencin kemikleri bulundu - Son Dakika
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