Amasya\'da Cami Kapısında Şüpheli Çanta Patlatıldı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde cami kapısında asılı halde bulunan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Polisi alarma geçiren çantanın içinde seccade ve tespih çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Taşova Merkez Camii'ne sabah erken saatlerde gelen görevliler kapıda bir çantanın olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Camiye gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerken bomba imha ekipleri de çalışma başlattı. Cami çevresinde vatandaşları uyaran polis çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içinden seccade ve tespih çıktı.

Polis, çantanın kim tarafından konulduğuna ilişkin inceleme başlattı. - AMASYA