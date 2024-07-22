Amasya'da Cami Kapısında Şüpheli Çanta Patlatıldı - Son Dakika
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Amasya'da Cami Kapısında Şüpheli Çanta Patlatıldı

Amasya\'da Cami Kapısında Şüpheli Çanta Patlatıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Taşova Merkez Camii'nin kapısında asılı halde bulunan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden seccade ve tespih çıktı. Polis, olayın ardından çantanın kim tarafından konulduğunu belirlemek için inceleme başlattı.

22.07.2024 09:40
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Amasya'nın Taşova ilçesinde cami kapısında asılı halde bulunan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Polisi alarma geçiren çantanın içinde seccade ve tespih çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Taşova Merkez Camii'ne sabah erken saatlerde gelen görevliler kapıda bir çantanın olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Camiye gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerken bomba imha ekipleri de çalışma başlattı. Cami çevresinde vatandaşları uyaran polis çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içinden seccade ve tespih çıktı.

Polis, çantanın kim tarafından konulduğuna ilişkin inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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