Amasya'da çıkan yangında Kur'an-ı Kerim zarar görmedi - Son Dakika
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Amasya'da çıkan yangında Kur'an-ı Kerim zarar görmedi

Amasya\'da çıkan yangında Kur\'an-ı Kerim zarar görmedi

Amasya'da bir sitenin üçüncü katındaki dairede çıkan yangında tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken, Kur'an-ı Kerim'in zarar görmemesi dikkat çekti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

14.02.2024 13:15  Güncelleme: 13:20
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Amasya'da bir sitenin üçüncü katındaki dairede çıkan yangında tüm eşyaların kullanılamaz hale gelirken, Kur'an-ı Kerim'in zarar görmemesi ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Meydanı Mahallesi'ndeki Şirin Kent Sitesi'nde üçüncü kattaki daireden geç saatlerde alevler yükseldi. Görenler durumu Amasya Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Mutfak kısmından başladığı belirlenen yangında üst kata da sıçrayan alevler yaklaşık bir saatte söndürüldü. Şans eseri kimsenin bulunmadığı evdeki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Dolabın üstünde bulunan Kur'an-ı Kerim'in zarar görmemesi ise dikkat çekti. Evde yaşayan iki kişiden Saime Türkmen'in o sırada hasta babasına refakat etmek için hastanede olduğu, kayınvalidesinin ise umre yapmak üzere geçen hafta Suudi Arabistan'a gittiği öğrenildi.

Olayı duyar duymaz yangın yerine koşan yakınlarından Hamdi Yörükoğlu, "Evdeki tüm eşyalar yandı. Kur'an-ı Kerim ve seccadeler dışında hiçbir şey kalmadı. Bunu da Allah'ın bir lütfu olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Küle dönen dairede çıkan yangına ilişkin polis ve AFAD ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da çıkan yangında Kur'an-ı Kerim zarar görmedi - Son Dakika

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