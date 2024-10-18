Amasya'da Dolandırıcılık Önledi!

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Amasya'da bir emekli öğretmen, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan telefon dolandırıcısına 875 bin TL'sini kaptırmaktan son anda kurtarıldı. Bankaya gelen emekli öğretmenin endişeli halinden şüphelenen güvenlik görevlisi, kısa adı Kaan olan 'Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon' uygulaması çerçevesinde kısa sürede polislerle iletişime geçerek dolandırıcılık olayının önlenmesini sağlamayı başardı.

Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Fahrettin Toktay, bilmediği bir numaradan kendisini telefonla arayarak "Otobüs kazasında ölen kişinin üstünden kimliğiniz çıktı. Ben emniyet müdürüyüm. Beni araştır. Tekrar bana dön" sözleriyle güvenini kazanan şahsın belirttiği banka hesabına 875 bin TL havale etmek için Merzifon ilçesindeki özel bir banka şubesine gitti.

Hesaba bloke konuldu

Yaşlı adamın endişeli hareketlerinden şüphelenen güvenlik görevlisi durumu kısa adı Kaan olan 'Genel Kolluk - Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon' uygulaması üzerinden Amasya Emniyet Müdürlüğü yetkililerine iletti. Harekete geçen polisler, banka görevlilerine parayı göndermemesi için bloke koydurtup çevrede araştırma yapmaya başladı. Polisler bankadan dışarı çıkıp dolandırıcıyla iletişim halinde olduğu için telefonu sürekli meşgul olan Toktay'ı başka bir bankaya işlem yapmaya doğru giderken buldu. Karşısına çıkan gerçek polislerden durumu öğrenince bir süre şaşıran Toktay şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - AMASYA