Amasya\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Amasya'da, 10 kişilik minibüse balık istifi gibi 20 Afgan göçmeni doldurup Iğdır'dan İstanbul'a doğru giderken polise yakalanan 2 şahıs göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şahısların, yakalandıkları polislere "Kaçak olduklarını bilmiyorduk. Yol kenarında beklerken aldık" sözleriyle kendilerini savundukları ortaya çıktı. Amasya Emniyet Müdürlüğü, minibüsün yakalanma anını ve polislerin telsiz konuşmalarını paylaştı.

"Emniyet personellimizin dikkati sayesinde yakalandılar"

Amasya Valisi Önder Bakan, "Emniyet personellimizin dikkati sayesinde iki 'göçmen kaçakçısı' ile birlikte, 20 'düzensiz göçmen' yakalanmıştır. Emniyet ve İl Göç İdaresi personellerimizi tebrik ediyorum. Bu mücadeleyi doğu-batı aksındaki ana güzergahlarımızda yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'dan İstanbul'a doğru gitmek olan Volkswagen Transporter minibüsün sürücüsü Amasya girişinde kontrol noktasında görevli polisleri görünce yavaşladı. Şüphelenilmesi üzerine harekete geçen trafik ekibi kısa sürede aracın ardına geçti. Geri kaçmayı planlarken polislerin peşine düşmesi üzerine, ilerleyen sürücünün kullandığı minibüs kontrol noktasında durduruldu. 10 kişi kapasiteli minibüsün kapısı açıldığından içinden balık istifi gibi sıralanmış Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen çıktı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü mobil göç aracında tespitlerine başlanan 20 kaçak göçmen ve Iğdır nüfusuna kayıtlı sürücü ile yanındaki şahıs, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaçak göçmenler adli ve idari işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla mahkemeye çıkartılan sürücü Sancar D. ve yanındaki Ülkü A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AMASYA