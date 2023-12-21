Amasya'da helikopter destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde helikopterin üstündeki kameralar sayesinde yakından görüntülenen sürücülerin emniyet kemeri takmaması ve seyir halinde cep telefonu kullanması gibi ihlaller tespit edilebiliyor. Denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanması için yapıldığını belirtip sürücülerden kurallara uymalarını isteyen Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Hep önümüzde radar aramayacağız. Yukarıya da artık daha fazla dikkat edeceğiz" dedi.

Amasya'yı komşu iller Samsun, Çorum ve Tokat'a bağlayan kara yollarında trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazalarının önüne geçilebilmesi ve yoğunluğun izlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından yapılan denetimde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler uygulama noktalarına bildirildi. Durdurulan araçların sürücülerine cezai işlem uygulandı. Denetime helikoptere binen Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da katıldı.

Emniyet Müdürü Kurt ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Arı'nın da katılımıyla ildeki 2023 yılı asayiş verilerinin paylaşıldığı toplantıda Amasya'nın yurdun doğu-batı ve kuzey-güney yönlü ana karayolu ağlarını birbirine bağlayan bir kavşak konumunda olduğunu belirten Vali Yılmaz Doruk, günlük ortalama 30 bin aracın geçiş yaptığı Amasya'da bu sayının dini bayramlar, yaz ayları ve yılın belirli dönemlerinde 100 bini bulduğunu vurguladı.

Yoğunluk yaşanan bu noktaları teknolojinin son imkanlarını da kullanarak EDS, TEDES, dronlar ve bazen de helikopterlerle denetleyerek trafik kazalarının önlenmesinin amaçlandığına işaret eden Doruk, "2023 yılı başından bu yana ilimizde 15 ölümlü, bin 232 yaranmalı ve bin 260 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan bu kazaların asgari seviyelere düşürülmesi için gerek eğitim, gerek bilgilendirme, gerekse trafik uygulamalarımız aralıksız şekilde devam edecektir. Bizler vatandaşlarımıza ceza uygulamaktan önce, trafik bilinci oluşturma yöntemini izliyoruz. Buna rağmen trafikte kural ihlali yapanlara da imkan tanımayacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu. - AMASYA