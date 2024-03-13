Amasya'da İletişim Kablosu Hırsızlığına Operasyon: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Amasya'da İletişim Kablosu Hırsızlığına Operasyon: 3 Tutuklama

Amasya\'da İletişim Kablosu Hırsızlığına Operasyon: 3 Tutuklama

Amasya'da 2 yıl önce meydana gelen 13 ayrı olayda toplam 2 bin metreden fazla iletişim kablosunu kesip çalarak kayıplara karışan şahısların oluşturduğu suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Örgütün daha önce gerçekleştirdiği 11 enerji nakil hattı kablo hırsızlığı ve 2 mala zarar verme olayı da aydınlatıldı.

13.03.2024 14:59  Güncelleme: 15:02
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Amasya'da 2 yıl önce 13 ayrı olayda toplam 2 bin metreden fazla iletişim kablosunu kesip çalarak kayıplara karışan şahısların oluşturduğu suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2021-2022 yılları arasında meydana gelen 13 faili meçhul olayda toplam 2 bin 110 metre iletişim kablosunun kesilerek çalınması ve hatlara zarar verilmesi olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik Adana ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Örgüt lideri ve örgüt üyelerinin aralarında bulunduğu 6 şüpheli şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Çökertilen organize suç örgütünün önceki yıllarda gerçekleştirdiği tespit edilen 11 enerji nakil hattı kablo hırsızlığı ve 2 mala zarar verme olmak üzere toplamda 13 faili meçhul olayın aydınlatıldığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da İletişim Kablosu Hırsızlığına Operasyon: 3 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da İletişim Kablosu Hırsızlığına Operasyon: 3 Tutuklama - Son Dakika
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