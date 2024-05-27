Amasya'da dolandırıcılık olayı: Iraklı aile dolandırıldı, şahıs yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da dolandırıcılık olayı: Iraklı aile dolandırıldı, şahıs yakalandı

Amasya\'da dolandırıcılık olayı: Iraklı aile dolandırıldı, şahıs yakalandı

Amasya'da kendisini 'istihbaratçı polis' olarak tanıtan bir şahıs, Iraklı aileyi dolandırıp aldığı para ve altınlarla kaçtı. Ancak güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen şahıs, gerçek polisler tarafından Sivas'ta yakalandı. Iraklı aile, toplamda 2 milyon 278 bin TL tutarındaki paralarına ve altınlarına kavuştuğu için Türk polisine teşekkür etti.

27.05.2024 09:29
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Amasya'da kendisini telefonda 'istihbaratçı polis' olarak tanıttığı Iraklı aileyi dolandırıp aldığı para ve altınlarla kaçan şahıs, güvenlik kamerasından kimliğinin belirlenmesi sonrası gerçek polisler tarafından Sivas'ta kıskıvrak yakalandı. Toplam 2 milyon 278 bin TL tutarındaki para ve altınlarına kavuşan Iraklı aile, "Allah bu devleti korusun" sözleriyle Türk polisine teşekkür etti.

Dolandırıcılık olayı, Amasya merkez Yüzevler Mahallesi'nde Iraklı bir ailenin evinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Aygin, Iraklı aileyi telefonla arayıp kendisini istihbaratçı polis olarak tanıttı. Aile, "Kimliğiniz bir suç örgütü çetenin evinden çıktı. Evinizde birazdan arama yapılacak. Elinizde ziynet eşyası ve para ne varsa ortaya döküp bizi bekleyin" sözleriyle panikledi. 12 saat boyunca telefondaki konuşmalarıyla aileye korku salan dolandırıcı, sonrasında oturdukları apartmana gelerek 50 bin dolar, 20 bin dolar değerinde altın, 620 euro ve 17 bin TL nakit paralarını alarak uzaklaştı. Toplam 2 milyon 278 bin TL tutarındaki para ve altınlarından olan aile Amasya Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, özel bir ekip oluşturup dolandırıcıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Paraların verildiği anları görüntüleyen güvenlik kamerasından kimlik tespit çalışması yapan ekipler araç değiştirip Amasya'dan Sivas'a geçtiğini tespit ettikleri İbrahim Aygin'i, aldığı paralar ve altınlarla birlikte kıskıvrak yakaladı. Habercilerin sorularına yanıt vermeyen Aygin, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Paralarına ve altınlarına kavuşan Iraklı ailenin kızı Rana Waad Elias, "Yabancı bir numara 'istihbarattan polisim' diye aradı. 'Senin kimliğin bir suç örgütünün evinde arama sırasında evden çıktı. Seninle birlikte mağdur olan 25 kişi var. Evde kim varsa hepsini bir araya topla ve telefonun hoparlörünü aç, size tercüman getireceğiz' dedi. Daha sonra gizli bir operasyon bu evdeki bütün telefonları toplayın ve kapatın. Telefonlardan sizi görüyoruz. Biz şimdi tutanak tutacağız. Evde ne kadar altın, para ya da yabancı para varsa hepsini söyleyin. Evi aramaya geleceğiz söylediğinizden farklı bir para bulursak hepsi elinizden alınacak' sözleri karşısında çok korktuk. Anneannem küçük kardeşimle apartmanın önüne inerek gelen adama hepsini teslim etti" diye konuştu.

Polisler, para ve altınlarını teslim ettikleri aileye, polis, asker yada savcının kimseden döviz, ziynet eşyası veya para talep etmeyeceğini belirtip uyarılarda bulundu. Iraklı yaşlı kadın, "Allah bu devleti korusun" sözleriyle Türk polisine teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da dolandırıcılık olayı: Iraklı aile dolandırıldı, şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da dolandırıcılık olayı: Iraklı aile dolandırıldı, şahıs yakalandı - Son Dakika
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