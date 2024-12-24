Amasya'da Kaçak Göçmen Taşımacılığına Tutuklama - Son Dakika
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Amasya'da Kaçak Göçmen Taşımacılığına Tutuklama

Amasya\'da Kaçak Göçmen Taşımacılığına Tutuklama

Amasya'da 4 kaçak göçmen taşıyan sürücü ve nişanlısı tutuklandı, göçmenler sınır dışı edilecek.

24.12.2024 18:19
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Amasya'da 4 kaçak göçmenle polise yakalanan otomobilin sürücüsü ve nişanlısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan aldıkları 4 kaçak göçmeni İstanbul'a doğru taşımayı planlayan Samsun nüfusuna kayıtlı Mert Ç. (37) yönetimindeki 34 CRD 883 plakalı otomobil, dün Amasya girişinde polis kontrol noktasında durduruldu.

Yaşları 18 ile 30 arasında değişen 4 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve organizatör şüphelisi sürücü Mert Ç. ile yanında bulunan nişanlısı Şeyda Nur E. (35) gözaltına alındı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesindeki işlemleri tamamlanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü ve nişanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Kaçak Göçmen Taşımacılığına Tutuklama - Son Dakika

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