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Amasya'da Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 20 Bin Dal Makaron ve 16 Kilo Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Amasya'da Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 20 Bin Dal Makaron ve 16 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Amasya'da jandarma ekipleri, kaçak makaronları piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 14 bini boş olmak üzere toplam 20 bin dal makaron ile 16 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi. Operasyonda 'Çilek' adlı tütün arama köpeği de görev aldı ve 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.

Amasya\'da Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 20 Bin Dal Makaron ve 16 Kilo Tütün Ele Geçirildi
10.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 14:45
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Amasya'da jandarma ekiplerinin kaçak makaronları piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 14 bini boş olmak üzere toplam 20 bin dal makaron ile 16 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. 'Çilek' adlı tütün arama köpeğinin de görev aldığı operasyonda 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde H.Ş ve H.A.K isimli şahısların piyasadan temin ettiği kıyılmış tütünleri ve boş makaronları doldurarak satışa arz ettikleri bilgisine istinaden şüphelerin ikametine operasyon düzenlendi.

Tütün arama ve tespit köpeği 'Çilek' ile yapılan aramada 14 bin dal içi boş makaron, 6 bin dal içi tütün doldurulmuş makaron, 16 kilo kıyılmış tütün tespit edildi. 4 adet elektrikli makaron dolum makinası ve bin adet doldurulmuş makaronlar için hazırlanmış şeffaf poşete el konuldu.

Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 20 Bin Dal Makaron ve 16 Kilo Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu: 20 Bin Dal Makaron ve 16 Kilo Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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