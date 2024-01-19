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Amasya'da kargo araçlarının karıştığı iki kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da kargo araçlarının karıştığı iki kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Amasya'da meydana gelen iki ayrı kargo aracı kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İlk kaza Suluova ilçesinde gerçekleşirken, diğer kaza ise Merzifon-Kayadüzü mevkisinde meydana geldi. Polis ekipleri olaylarla ilgili inceleme başlattı.

Amasya\'da kargo araçlarının karıştığı iki kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
19.01.2024 - 22:48,  Güncelleme: 22:55
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Amasya'da kargo araçlarının karıştığı iki kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AMASYA - Amasya'da kargo araçlarının karıştığı iki ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Suluova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Yılmaz yönetimindeki 34 JA 77 38 plakalı Sürat Kargo'ya ait kargo minibüsü, Saraçoğlu Kavşağı mevkisinde geldiğinde kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Diğer kaza ise Merzifon- Kayadüzü mevkisinde yaşandı. İsmail Solmaz yönetimindeki 25 ABU 396 plakalı Yurtiçi Kargo'ya ait kargo kamyonu önünde kamyonet ile çarpışan otomobile çarptı. Kamyonun devrildiği zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralanan kamyon sürücüsü ve diğer araçlardaki yaralılar Saim Polat ile Furkan Aykır ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da kargo araçlarının karıştığı iki kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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