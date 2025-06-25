Amasya'da bir köyde tek katlı kerpiç ev çıkan yangında küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Ovasaray köyünde Hamit Çıtır'a ait tek katlı kerpiç evde başlayan yangında alevler kısa sürede yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine köye il merkezinden itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler vatandaşların ve itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
İçinde kimsenin yaşamadığı evde çıkan yangına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da Kerpiç Ev Yangında Küle Döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?