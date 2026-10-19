Amasya\'da kontrolden çıkan minibüs takla atıp dereye uçtu, 9 kişi yaralandı

Amasya'da kontrolden çıkan minibüs takla atıp dereye uçtu, 9 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da Helvacı Mahallesi Çağlayan Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkan minibüs takla atıp dereye uçtu, kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Amasya'da minibüsün takla atıp dereye uçtuğu kazada 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih A. yönetimindeki 05 RE 594 plakalı minibüs Helvacı Mahallesi Çağlayan Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak takla atıp dereye uçtu. Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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