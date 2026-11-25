Amasya'da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil evin duvarına çarparak durabildi. Kazada ters dönen otomobilin içindeki 5 kişi yaralandı. Ev sahipleri ise çıkan gürültüyü deprem sandı.

Edinilen bilgiye göre, Semih K. yönetimindeki 05 DA 332 plakalı Fiat Tempra marka otomobil, Helvacı Mahallesi Tugay kavşağı civarında seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil Bülbül ailesine ait evin duvarına çarparak durabildi. Ters dönen otomobildeki 5 kişinin yardımına çevredekiler yetişti. Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü ve otomobilin içindeki O.Ö, F.G, T.Ö ile F.Y ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Hasar gören otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle muhtarı Ahmet Köseoğlu, "Evin duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldılar. Evdeki yaşlı Metin amcamız biraz korkmuş" dedi.

Mahalle sakinlerinden Harun Kodek de, "Otomobil binaya vurunca ev sahipleri deprem oluyor sanmış" diye konuştu.