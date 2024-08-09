Amasya'da köylü vatandaşı tuzaklarına düşüren telefon dolandırıcıları kuyumcuda böyle yakalandı - Son Dakika
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Amasya'da köylü vatandaşı tuzaklarına düşüren telefon dolandırıcıları kuyumcuda böyle yakalandı

Amasya'da kendilerini 'istihbaratçı asker' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen çiftçi Semiha Çetin, köyünde kiraz satışından biriktirdikleri altınlarını kaptırdı. Amasya polisi, peşine düştükleri iki dolandırıcıyı şehirden kaçmadan önce gittikleri kuyumcuda altınları bozdurmaya çalışırken yakaladı.

09.08.2024 19:29
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Amasya'da köylü vatandaşı tuzaklarına düşüren telefon dolandırıcıları kuyumcuda böyle yakalandı

AMASYA - Amasya'da kendilerini 'istihbaratçı asker' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen çiftçi Semiha Çetin, köyünde kiraz satışından biriktirdikleri altınlarını kaptırdı. Amasya polisi, peşine düştükleri iki dolandırıcıyı şehirden kaçmadan önce gittikleri kuyumcuda altınları bozdurmaya çalışırken yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Kızseki köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Semiha Çetin'in ev telefonunu arayarak kendilerini 'istihbaratçı asker' şeklinde tanıtan dolandırıcılar, adının cinayet ve hırsızlık olayına karıştığı yalanıyla kadının aklını çeldiler. Dolandırıcılar, panikleyen kadının evde bulundurduğu 130 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alıp uzaklaştılar.

Dolandırıcılardan 'polis kimliği' isteyen vatandaşın ihbarıyla polisler harekete geçti

Olaydan önce aynı gün benzer şekilde evine gelen dolandırıcıların hallerinden şüphelenip polis kimliği istemesi üzerine evden uzaklaştıklarını bildiren duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla alarma geçen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. 20 yaşındaki Abdulkadir A. ve İbrahim Y. il merkezindeki bir kuyumcuda, çaldıkları altınları bozdururken kıskıvrak polise yakalandı.

Kiraz hasadından biriktirdikleri paralarla aldıkları ziynet eşyalarına yeniden kavuşan Çetin, "Beni kandırmadığınız ne malum dedim. Telefondaki ses 'bize inanmıyor musunuz, biz komutanız' şeklinde konuşunca inandım" ifadeleriyle başından geçen talihsiz olayı anlattı.

Eşi Mehmet Çetin de polislere teşekkür etti. Polisler ise, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, sizden para, altın isteyen şahıslara inanmayın" uyarısında bulundu.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir A. ve İbrahim Y., gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Kaynak: İHA

Amasya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da köylü vatandaşı tuzaklarına düşüren telefon dolandırıcıları kuyumcuda böyle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da köylü vatandaşı tuzaklarına düşüren telefon dolandırıcıları kuyumcuda böyle yakalandı - Son Dakika
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