Amasya'da Maden Göçüğü: Bir İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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Amasya'da Maden Göçüğü: Bir İşçi Kurtarıldı

Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir kömür madeninde yaşanan göçükte mahsur kalan madenci, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

12.12.2024 17:08
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Amasya'da göçükten kurtarılan madenci hastaneye kaldırıldı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kömür madeninde yaşanan göçükten kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kolay köyünde Beşler Yenidoğuş Madencilik firmasının işlettiği madende mahsur kaldığı bildirilen Özgür Söylemez adlı işçinin kurtarılması için bölgeye AFAD, itfaiye, acil sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Mesai arkadaşlarının da aralarında olduğu ekipler tarafından göçükten kurtarılan Söylemez, yerin 500 metre altından sedyeyle taşınarak ambulansa alındı. Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kurtarma çalışmalarını takip ederek madencilere geçmiş olsun dileğini ileten Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Maden işi erkesin yapabileceği bir iş değil. Madencimiz yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık durumu iyi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Maden Göçüğü: Bir İşçi Kurtarıldı - Son Dakika

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