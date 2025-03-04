Amasya'da Motosiklet Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
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Amasya'da Motosiklet Güvenliği Eğitimi

Amasya\'da Motosiklet Güvenliği Eğitimi

Jandarma, motosiklet kazalarını önlemek için 155 kişiye güvenli kullanım eğitimi verdi.

04.03.2025 13:08
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Amasya'da motosiklet kazalarının önlenmesi ve motosiklet sürücülerinde güvenli motosiklet kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla jandarma tarafından 155 kişiye eğitim verildi.

Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığından görevlendirilen motosiklet eğitmenleri tarafından uygulanan eğitime jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra motosiklet kulübü üyeleri de katıldı.

Eğitimde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Motosiklet Güvenliği Eğitimi - Son Dakika

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