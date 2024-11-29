Amasya\'da Patlama: 5 Öğrenci Yaralandı

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Amasya'da römork imalatı yapan bir atölyede sobaya parlayıcı madde dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada alevlerin elbiselerini tutuşturduğu 5 lise öğrencisinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Göynücek ilçesinde römork imalatı yapan bir atölyede sobaya parlayıcı madde dökülmesi sonucu patlama ve yangın meydana geldi. Yangında elbiseleri tutuşan stajyer 5 lise öğrencisi panikle koşarak dışarı kaçtı. Öğrencilerin yardımlarına çevredekiler yetişerek alevleri söndürdü.

Yaralanan 5 öğrenci, ambulanslarla Göynücek İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı. 2'si Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücutlarında yanıklar bulunan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sabah erken saatlerde yaşanan olay esnasında iş yerinde bulunmadığını belirten iş yeri sahibi Ömer Demir, "Arkadaşlar kendileri gelip sobayı açıyor. Soba tutuştuktan sonra patlıyor" dedi.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan patlamayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA