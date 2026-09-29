Amasya'da pekmez ocağı yangına neden oldu, muhtar 7 kişilik aileyi kurtardı - Son Dakika
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Amasya'da pekmez ocağı yangına neden oldu, muhtar 7 kişilik aileyi kurtardı

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Amasya\'da pekmez ocağı yangına neden oldu, muhtar 7 kişilik aileyi kurtardı
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Amasya'da pekmez yapımı için yakılan ocak yangına neden oldu. Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Muhammed Aca, dumanı görüp 7 kişilik aileyi uyardı ve yangın bitişik evlere sıçramadan söndürüldü.

Amasya'da pekmez yapımı için yakılan ocak yangına neden oldu. Evlerinin çatısının tutuştuğunu fark edemeyen aileyi mahallenin muhtarı haberdar ederek kurtardı. Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Muhammed Aca, şehirde günün kahramanı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kurşunlu Mahallesi'nde Yivli ailesinin yaşadığı iki katkı evin çatı kısmında pekmez pişirmek için ateş yakan kadının yaktığı ateş harlanıp yangına neden oldu. Yükselen dumanları gören mahallenin muhtarı Muhammed Aca, koşarak eve geldi. İçinde 7 kişinin yaşadığı iki katlı evdekileri haberdar etti. Duyduklarına inanmayan aile, yükselen dumanları görünce facianın eşiğinden dönüldüğünü anladı. İhbar üzerine mahalleye itfaiye, acil sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Gaz sızan tüp, ekipler tarafından elden ele ulaştırılarak uzaklaştırıldı. Yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

"Çatı yanıyor, evden çıkın"

Muhtar Aca, itfaiyenin hortumunun ulaştırılmasına da destek oldu. O anları anlatan Aca, "Dumanı görüp geldiğimde kimsenin haberi yoktu. Yaşlı teyze evde pekmez yapmak için ateş yakmış. Yangın ondan dolayı çıktı. 'Çatı yanıyor. Evden çıkın' dediğimde 'Yok. Bizim ev değildir' yanıtı verdiler. Çıkmalarını sağladık. Görevimizi yapmaya çalıştık" diye konuştu.

İtfaiyeciler haftası dolayısıyla tatbikata gitmeye hazırlanırken gerçek bir yangınla karşılaştıklarını anlatan Amasya Belediyesi'nde görevli itfaiye çavuşu Samet Kurtca da duyarlılığı için mahalle muhtarını kutladı.

Kaynak: İHA
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