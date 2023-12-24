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Amasya'da polis huzur operasyonu: 3 binden fazla şahıs sorgulandı - Son Dakika
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Amasya'da polis huzur operasyonu: 3 binden fazla şahıs sorgulandı

Amasya'da polisin düzenlediği huzur operasyonunda 3 binden fazla şahıs sorgulandı. Operasyonda 274 araç, 114 umuma açık iş yeri denetlendi. 5 şahsa adli ve idari işlem yapılırken 1 aranan şahıs yakalandı. Şehrin huzurlu ve güvenli olduğu bildirildi.

Amasya\'da polis huzur operasyonu: 3 binden fazla şahıs sorgulandı
24.12.2023 - 01:08,
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Amasya'da polisin il genelinde düzenlediği huzur operasyonunda 3 binden fazla şahıs sorgulandı.

Akşam saatlerinde 59 ekip ve 320 personelin katıldığı operasyonda 3 bin den fazla şahıs sorgulanırken 274 araç, 114 umuma açık iş yeri denetlendi. Metruk bina ve parklar kontrol edildi.

5 şahsa adli ve idari işlem yapılırken 1 aranan şahıs yakalandı. 2 araca cezai işlem, 5 umuma açık yere de idari işlem yapıldı. Operasyon sonucunda şehrin huzurlu ve güvenli bir yer olduğunun görüldüğü bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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