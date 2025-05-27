Amasya'da sulama kanalında boğulan çocuk defnedildi AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde yüzmek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı.
Öğrenim gördüğü Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda öğleden sonra derse girmeyip Yenidoğan Mahallesi'nde sulama kanalına yüzmeye giden 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Hasan Furkan Uysal, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen dalgıçlar ile AFAD ekipleri, çocuğun suya girdiği noktadan itibaren arama çalışması başlattı. Suyun kesilmesinin ardından çocuğun cansız bedeni, suya girdiği noktanın 800 metre ilerisinde bulundu.
Çocuğun cenazesi Yenidoğan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından belediye mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına katılan Amasya Valisi Önder Bakan, acılı baba Ramazan Uysal'a ve yakınlarına başsağlığı diledi.
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