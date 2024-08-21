Amasya'da trafik kazası: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da trafik kazası: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Amasya\'da trafik kazası: 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı ve 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

21.08.2024 14:57
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Amasya'nın Taşova ilçesinde 2 aracın çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Boraboy Kavşağı Kaleçevriği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Erbaa ilçesi istikametinden Amasya'ya doğru seyir halinde olan Yakup Koçak idaresindeki 06 EU 8757 plakalı otomobil ile Mehmet Çağman idaresindeki 60 ADK 803 plakalı otomobil çarpıştı. Aaraç sürücüsü Mehmet Çağman (41), Hümeyra Çağman (25) ve 4 yaşındaki Hüseyin Yağız Çağman yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve jandarma yolda güvenlik önlemini sağlarken yaralılar acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda aksayan trafik tek şeritten verildi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da trafik kazası: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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