Amasya\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

3.Sayfa

Amasya'da yol kenarındaki trafik levhalarına ve aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobil, önüne kattığı çitleri yere serdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uğur Furkan S. yönetimindeki 05 FM 365 plakalı otomobil, Boğazköy mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhalarına ve aydınlatma direğine çarptı. Önüne kattığı tahta çitleri de yere sererek duran otomobildeki sürücü ile Erdem Ş., Baki B. ve Yusuf Eren K. yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA