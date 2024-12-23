Amasya\'da Trafik Kazası: Yangın Çıktı

3.Sayfa

Amasya'da kavşakta çarpışan iki otomobilden birinde yangın çıktı. Yanmaya başlayan araçta sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtarırken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yağmur köyü kavşağında meydana gelen kazada Ege Çınar Ç. yönetimindeki 05 ADC 197 plakalı Toyota marka otomobil ile Osman Balcı'nın kullandığı 05 LH 650 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 05 ADC 197 plakalı otomobilin yakıt tankı bir anda alev aldı. Araçtaki Öykü Sıla K. kendi imkanıyla dışarı çıkarken, araçta sıkışan sürücüyü ise çevreden yardıma koşan vatandaşlar kurtardı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobili saran alevler ise, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA