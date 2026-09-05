Amasya'da traktör devrildi, aynı aileden 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da traktör devrildi, aynı aileden 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Amasya\'da traktör devrildi, aynı aileden 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
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Amasya merkeze bağlı Karaçavuş köyü yolunda traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karaçavuş köyü yolunda seyir halinde olan traktör devrildi. Kazada Arslan P. ile traktörde bulunan oğlu Erkan P. ve akrabaları İbrahim P. ile Rıza P. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Erkan P., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, 3. Sayfa, Amasya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da traktör devrildi, aynı aileden 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da traktör devrildi, aynı aileden 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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